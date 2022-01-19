Van Gölü'ndeki tekne faciası davasında tutuklu Akbaş, tahliye talebini yeniledi

Van Gölü’nde 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciasıyla ilgili biri tutuklu 12 sanığın yargılanmasına 7’nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilirken, tutuklu sanık Medeni Akbaş tahliye talebini yeniledi.

ASAYİŞ 19.01.2022, 14:17 19.01.2022, 14:40
Van Gölü'ndeki tekne faciası davasında tutuklu Akbaş, tahliye talebini yeniledi

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesinde geçen yıl 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenlerden Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Ardından batan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş isimli tekne kaptanı, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında merkez Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarmaya götürüldü.

Tekne kaptanı Medeni Akbaş’ın verdiği bilgilere göre, düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olayın ardından 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası açıklarında, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Jandarma ekiplerince ROV cihazıyla tespit edilerek görüntülediği teknedeki 61 kaçak göçmenin cesedi kancalama yöntemiyle gölden çıkarıldı.

Kaptan Servet Akbaş’ın akıbeti araştırılıyor
Van Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma 145 günde tamamlandı. Sanıklar hakkında “Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma” ve “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçlarından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği fakat 100'ün üzerinde yolcu bulunduğu ifade edildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı bilgileri yer aldı. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da şüpheli olarak davada yer aldı. Öte yandan, Servet Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden akıbetinin araştırılması talep edildi.

Medeni Akbaş beraatini yeniledi
Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın 6’ncı duruşmasında, teknenin kaptanı olduğu iddia edilen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışında biri tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. SEGBİS’le duruşmaya katılan sanık Medeni Akbaş, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

Ek savunma hakkı tanındı
Tutuksuz yargılanan ve ek savunma hakkı için duruşmaya katılan Mehmet Sami Akbaş, Nihat Akbaş ve Burhan Çalışkan isimli sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, önceki savunmalarını tekrarladı.

Duruşma 2 Mart 2022 tarihine erteledi
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Akbaş’ın tutukluluk halinin devamına, bir dahaki duruşmada hazır olacak şekilde duruşmayı 2 Mart 2022 tarihine erteledi.iha

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