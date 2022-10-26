Van Gölü'ndeki faciayla ilgili karar çıktı! Tutuklu sanığa rekor ceza

Van Gölü’nde 27 Haziran 2020'de batan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasının tutuklu sanığı Medeni Akbaş’a bin 33 yıl hapis cezası verildi.

ASAYİŞ 26.10.2022, 11:45
Van Gölü'ndeki faciayla ilgili karar çıktı! Tutuklu sanığa rekor ceza

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın 10’uncu duruşmasında karar açıklandı. 27 Haziran 2020'de batan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasının tutuklu sanığı Medeni Akbaş, 60 kişi için 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen 1 çocuk için 25 yıl, göçmen kaçakçılığı suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam bin 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın geçmişi
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde geçen yıl 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenlerden Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapılmıştı. Ardından batan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş isimli tekne kaptanı, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında merkez Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarmaya götürülmüştü.

Burada tekne kaptanı Medeni Akbaş’ın verdiği bilgilere göre, düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı. Olayın ardından 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası açıklarında gölün 107 metre derinliğinde tespit edilmişti. Jandarma ekiplerince ROV cihazıyla tespit edilerek görüntülenen teknedeki 61 kaçak göçmenin cesedi kancalama yöntemiyle sudan çıkarılmıştı.iha

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