Van'dan Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli otogarda yakalandı

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli, 3.5 kilo metamfetamin ile birlikte yakalandı.

ASAYİŞ 26.04.2022, 10:24
Van'dan Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli otogarda yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'dan Mersin'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, tespit edilen şüpheli şahsı takibe aldı. Şüpheliyi yolcu otobüsüyle geldiği Mersin Otogarında gözaltına alan ekipler, çantasında yaptığı aramada 3.5 kilo metamfetamin ele geçirdi.

Aynı operasyon kapsamında yakalanan şüpheliyle irtibatlı olduğu belirlenen 1 şahıs daha gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.iha

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