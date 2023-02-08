Van'dan giden ekipler 59 saat sonra enkazdan bir yaralı daha kurtardı

Van Büyükşehir Belediyesinden bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Malatya bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Bugünkü çalışmalarda iş makinesi ile çalışan kurtarma ekipleri, gönüllüler, askerler ve Van Büyükşehir Belediyesi arama kurtara ekipleri, Malatya merkezde bulunan göçüğün altından 59 saat sonra bir vatandaşın yaralı olarak kurtulmasına vesile oldu.iha