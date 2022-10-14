Van'dan Bilecik'e gidip kardeşlerini öldürdüler!

Alınan bilgilere göre olay, İsmetpaşa Mahallesi Hilaliahmer Sokak’ta meydana geldi. Van’dan Bilecik’e gelen kardeşler Azad S. (28), Yunus S. (32), Abdülmelik S. (24) ve Fırat S. (19) ile üvey kardeşleri Baran S. arasında aile içi mesele nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda 4 kardeş, Baran S.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ağır yaralanan Baran S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Baran S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan çalışma sonrasında polis ekipleri tarafından 4 üvey kardeş gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Azad S., Yunus S., Abdülmelik S. ve Fırat S. hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA