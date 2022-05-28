Van'dan Ağrı'ya götürülmek istenen 2,5 ton inci kefali ele geçirildi
VAN'ın Muradiye ilçesinde ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kamyonetle Ağrı'ya götürülmek istenen çuvallar dolusu 2,5 ton inci kefali ele geçirdi. Kaçak balık avlayan sürücüye 18 bin 500 TL ceza uygulanırken, araç da 15 gün trafikten menedildi.
Van Gölü'nün endemik türü olan, üremek için tatlı sulara göç ettiği 15 Nisan- 15 Temmuz'da avlanması yasak olan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, Sahil Güvenlik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor.
Muradiye'de ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avlanan ve Ağrı'ya götürülmek istenen inci kefali yüklü kamyoneti takibe aldı. Kamyonet, Tansu Mahallesi'nde durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, çuvallar dolusu 2,5 ton inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan sürücüye 18 bin 500 TL ceza uygulanırken, araç ise 15 gün trafikten menedildi. Ele geçirilen inci kefalleri, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)
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