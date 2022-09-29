Van'daki torbacılara bir operasyon daha!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 23-29 Eylül'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 85,64 gram eroin, 18,65 gram sentetik uyuşturucu, 910,93 gram esrar, 167,2 Afyon sakızı ve 254 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 25’i hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı. AA