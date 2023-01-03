Van'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı kavga sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

ASAYİŞ 03.01.2023, 17:31
Van'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Bahçıvan Mahallesi'nde önceki akşam 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.A. pompalı tüfekle, tartıştığı kişi de tabancayla birbirlerine ateş etti. Ağır yaralanan 2 kişi, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

M.A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Silahlı kavga çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yorumlar (7)
Yerli 2 gün önce
Memleket ipi sapı kopuk kaynıyor .!!!!
Cevapla Beğendim (6) Beğenmedim (3)
Vanlı 2 gün önce
İçip içip birbirlerini vuruyorlar
Cevapla Beğendim (4) Beğenmedim (4)
Erekli 2 gün önce
Erekli sonu böyle olmamalıydı.!
Cevapla Beğendim (3) Beğenmedim (6)
Gulcan 2 gün önce
Soyadları ne
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (2)
Asdf 20 saat önce
Ölen kişinin soyadı arvas
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
vanlı 19 saat önce
mekanın cennet olsun mıheme kral bir adamdı 20 senedır tanırdım bu olayda mıheme asla yanlış olmaz o yğıtlığıyle bilinen adam gibi adamdı bu olayda anlatıldığı gibi değil yok haraçmış bilmem neymiş vefat eden tek sucu onu kaç kez uyarmış
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
xaçortlu 19 saat önce
uğurlar olsun guzel yurekli mıheme van senın gibi adamı kaybeti sen bunu hak etmedin
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Namaz Vakti 05 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 36
2. Fenerbahçe 16 35
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Konyaspor 16 26
7. Trabzonspor 15 26
8. Kayserispor 16 23
9. Alanyaspor 17 21
10. Karagümrük 16 19
11. Giresunspor 15 19
12. Kasımpaşa 16 18
13. Gaziantep FK 15 17
14. Ankaragücü 16 16
15. Antalyaspor 15 16
16. Hatayspor 16 16
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 15 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 16 36
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 16 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12