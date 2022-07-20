Van'daki silahlı kavgada ölenlerin isimleri belli oldu

Alınan bilgilere göre, 20 Temmuz 2022 günü sabah saatlerinde Hakkari merkez Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylasında Hakkari Pinyanişi aşiretine bağlı Yıldız ailesi ile Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı Mancu aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile silahlı kavga çıktı. Kavgada Mancu ailesinden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir Mancu isimli şahıslar hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.iha