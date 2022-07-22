Van'da yün yüklü traktör çaya yuvarlandı: 1 yaralı

VAN’ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkıp çaya yuvarlanan yün yüklü traktörün sürücüsü Aydın Sarı (30), yaralandı.

ASAYİŞ 22.07.2022, 11:53
Van'da yün yüklü traktör çaya yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi. Aydın Sarı’nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 FV 920 plakalı traktör, yaklaşık 20 metre yuvarlanıp Deli Çay’a düştü. Aydın Sarı yaralanırken, römorktaki yün torbaları ise etrafa savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarı, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada büyük hasar gören traktör ise vinçle çıkarıldı. (DHA)

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