Van'da yolcu otobüsü devrildi! 2'si ağır, 9 yaralı
Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2’si ağır 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saat 08.50 sıralarından Van-Tatvan karayolu üzerindeki Atalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Metro firmasına ait 02 DE 810 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği, UMKE, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si ağır 9 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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