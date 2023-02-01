Van'da yolcu minibüsü virajı alamayarak yoldan çıktı!

Van ve Bitlis'te aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van'ın Bahçesaray ilçesinden Bitlis'in Hizan ilçesine gitmekte olan Enes Sami yönetimindeki 65 V 3774 plakalı yolcu minibüsü, Kalkanlı köyü yakınlarında kayganlaşan yolda virajı alamayarak yoldan çıktı.

İçerisinde 12 yolcu bulunan minibüs kara saplandı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu minibüs bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yolculardan Kerem Sevin, iki gündür kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Bahçesaray'dan Hizan'a gidiyorduk. Yolda aracımız kaza yaptı. Çok şükür kazada kimse yaralanmadı. Arabamız yoldan çıktı ve ekipler yardıma geldi." dedi.AA