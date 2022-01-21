Van'da yangına karla müdahale!

Edinilen bilgiye göre, Erciş ilçesinde bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İş yerinde çıkan yangına ilçe sakinleri karla müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

WanHaber.com ÖZEL