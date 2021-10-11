Van'da yangın! Ev kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Süphan Mahallesi 5. Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi, Hüsnü Moho isimli şahsa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim olan ev, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İHA