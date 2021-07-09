Van'da yanan minibüs kullanılamaz hale geldi

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAZ 830 plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi.