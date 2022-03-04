Van'da uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, Van Ferit Melen Havalimanı ilk giriş X-ray noktasında bir şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramada, şahsın karın ve kasık bölgelerinde 522 gram eroin ve 517 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.