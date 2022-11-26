Van'da uyuşturucuya geçit yok! 112 kilo 678 gram esrar ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde araziye gizlenmiş 112 kilo 678 gram esrar bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte "uyuşturucu imal ve ticareti" suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak Başkale ilçesi kırsalında yapılan aramada, araziye gizlenmiş 112 kilo 678 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.AA
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