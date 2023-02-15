Van'da uyuşturucuya geçit yok! 10 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve nakli yapanlara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda belirlenen iş yerinde narkotik köpeği "Irmak" ile arama yapan ekipler, 10 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.AA