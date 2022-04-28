Van'da uyuşturucu operasyonu! Çuvala gizlenmiş 102 kilogram eroin ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince çuval içerisine gizlenmiş 200 paket halinde 102 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığınca 27 Nisan 2022 tarihinde saat 00.10 sıralarında Başkale ilçesinde arama tarama faaliyeti yürütüldü.
Arama-tarama faaliyeti esnasında Başkale kırsalına çuval içerisine gizlenmiş vaziyette 200 paket halinde 102 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.iha
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