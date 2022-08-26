Van'da uyuşturucu operasyonu!

Van İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 153 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen metamfetamin, Van’da tek seferde yakalanan en fazla metamfetamin miktarı oldu.

ASAYİŞ 26.08.2022, 09:15
Van'da uyuşturucu operasyonu!

Gençleri zehirleyen ve terör örgütünün en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Piyade Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak Başkale ilçesi Sualtı mahallesi kırsalında yapılan operasyonda 153 kilogram metamfetamin ile 154 kilogram toz esrar ele geçirildi. Yakalanan 153 kilogram metamfetamin, Van’da tek seferde ele geçirilen en fazla metamfetamin miktarı olarak kaydedildi.iha

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