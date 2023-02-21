Van'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçede tespit edilen bir evde narkotik köpeği "Juno" ile arama yapan ekipler, 15 kilo 400 gram eroin ile 22 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına 2 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.AA