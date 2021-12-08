Van'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İpekyolu ilçesinde daha önce tespiti yapılan ikamet ve araçta narkotik dedektör köpeği Irmak ile arama yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan aramada 16 paket halinde 8 kilo 215 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışma yapıldığını belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; İlimiz İpekyolu İlçesinde tespiti yapılan bir araçta Narkotik Dedektör Köpeği Irmak ile yapılan aramada; 16 paket halinde 8 Kilo 215 Gram Metamfetamin Maddesi, 2 Kilo 20 Gram Eroin Maddesi, ele geçirilmiştir.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak (2) şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” denildi.