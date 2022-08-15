Van'da tren faciası 9 kardeşi öksüz bıraktı

İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelen tren kazası sonucu Saime Eraygen (56), hayata gözlerini yumdu. Saime Eraygen'in kaza sonucu hayatı kaybetmesi, 9 kardeşi yetim ve öksüz bıraktı.

Van'ın Seyran Tepe, Akköprü ve Bostaniçi Mahallelerinden geçen Devlet Demiryollarına ait tren yollarında, şimdiye kadar birçok kez kazalar meydana gelirken, bu kazalar sonucu birçok vatandaş ta hayatını kaybetti. Demir yolunun geçtiği birçok noktada gerekli önlemler alınmaması yüzünden, defalarca kez kazalar yaşanırken, bu kazalar sonucu acılar yaşanmaya devam ediyor. Bostaniçi Mahallesi'nden de geçen tren yolu birçok can kaybına neden olurken, buna rağmen herhangi bir önlem alınmaması ise, vatandaşların tepkisini çekiyor.

ZEKİ ERAYGEN: "9 ÇOCUK ÖKSÜZ VE YETİM KALDI"

Mahallelerin içerisinden geçen tren rayı için biran önce önlem alınması gerektiğini ifade eden Zeki Eraygen, "Bir hafta önce burada bir kaza oldu. Yıllardır buraya bir tedbir alınmaması sonucunda yengem Saime Eraygen, maalesef hayatını kaybetti. 9 çocuk öksüz ve yetim kaldı. Devlet Demir Yolları'nın yıllarca buraya bir tedbir almaması nedeniyle birçok kez kazalar meydana geliyor. Yengem Saime Eraygen de karşıya geçmek isterken, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Karpuzalan'dan, İstasyon Mahallesi'ne kadar, mahalle arasında geçen tren yolu için neden bir tedbir neden alınmıyor? Etrafına bir tel örgü çekemiyorlar mı? Birçok mahalleden geçen bu tren yolunun etrafına herhangi bir önlem alınmadığı için bu kazalar meydana geliyor. Yetkili kişiler önlem almadığı için bizler bu acıları yaşıyoruz. En basitinden iki tarafına tel örgü çekilebilir. Tren akşamları bile o kadar hızlı geçiyor ki, uykumuzdan uyanıyoruz. Herhangi bir hız limiti yok. Bugün benim başıma gelen, yarın komşumun başına gelecek. Mecliste Van ile ilgili böyle sorunlar neden dile getirilmiyor. Tren daha ne kadar can almaya devam edecek? Yetkililer neden gerçek anlamda somut bir şeyler yapmıyor?" dedi.

HAYATINI KAYBEDEN ANNE ERAYGEN, 2 YIL ÖNCE AYNI KAZADA OĞLUNU DA KAYBETMİŞ…

Van Milletvekillerine çağrıda bulunan Zeki Eraygen, "Burada Van vekillerine sesleniyorum. Halkımızın sorunlarını çözmek için Ankara'ya gidiyorsunuz. Ankara'da, Van'ın sorunlarını siz dile getirmiyorsunuz. Daha kaç canın yanmasını bekliyorsunuz? Ben buradan özellikle Van milletvekillerine sesleniyorum. Sen Van'ın milletvekilisin. Beş yıldır, Van'ın hangi sorununu dile getirdiniz? Bu halkın vebali sizin boynunuzdadır. Ne zaman vicdanlı bir insan çıkarak, bu halkın sorunlarını, dertlerini meclise götürecek. Bugün burada bir anne vefat etti. İki sene önce vefat eden annenin büyük oğlu da burada hayatını kaybetti. Oğlunun beş tane çocuğu vardı. Şimdi 9 nüfus perişan kaldı. Kim bu insanlara bakacak, kim bu insanların derdini soracak" diye konuştu.

MELEK ERAYGEN: "HEM ANNESİZ HEM DE BABASIZ KALDIK"

Tren çarpması sonucu hayatını kaybeden Saime Eraygen'in kızı Melek Eraygeni ise, "Biz dokuz kardeşiz. Birkaç yıl önce abim vefat etti. Babamda biz küçükken vefat etti. Bir tek annemiz vardı. Annem bize hem annelik hem de babalık yapıyordu. Şimdi hem annesiz hem de babasız kaldık. Kimse bizi görmüyor ve duymuyor. Çok zor durumdayız. Annemizi tren kazasında kaybettik. Bu çok acı bir durum. Annem karşı taraf çöp dökmek için geçerken tren çarpıyor. Dün aynı şekilde kaza oldu ve iki kişi daha hayatını kaybetti. Tren her yıl birçok can almaya devam ediyor. Fakat hiçbir şekilde bir önlem alınmıyor. Kimse olayın üstünde durmuyor" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK"

Yetkililerin biran önce çağrılarına kulak vermesini isteyen Melek Eraygen, "En azından trenin geçtiği yolların etrafı ya tel örgüyle kapatılsın ya da üst geçit yapılsın. Hiçbir güvenlik önlemi yok. Terk edilmiş bir tren yolu var. Hangi devirdeyiz, neden gelip kontrol edilmiyor? Her tren yolu için tel örgü yapılmasını istiyoruz. Herhangi bir hız tabelası bile yok. Artık gerekli mercilerin bu gibi durumları görmesini istiyoruz. Sesimizi duysunlar" diye konuştu.

Bölgegazetesi