Van'da trafo patladı
Van'ın Muradiye ilçesindeki bir elektrik trafosunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Yenişehir Mahallesi 111. Sokak üzerindeki elektrik trafosunda aniden duman çıkması üzerine peş peşe patlamalar yaşandı. Kısa sürede bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye Grup Amirliği ile elektrik dağıtım firması ekipleri, enerjinin kesilmesiyle yangına müdahale etti.
Elektrik dağıtım firması ekipleri, mahalleye yeniden enerji vermek için yanan trafoda çalışma başlattı.İHA
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