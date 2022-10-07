Van'da trafik kazası otomobil takla attı: 1 yaralı
Van’ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Başkale-Gürpınar karayolu üzerindeki Çavuştepe Kalesi yakınlarında meydana geldi. M.T. idaresindeki 32 HF 094 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.iha
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