Van'da trafik kazası! Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza, Gevaş-Tatvan kara yolu üzerindeki Güzelkonak Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 ND 307 plakalı Peugeot marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.İHA