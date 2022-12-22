Van'da trafik kazası! Kamyonet refüje çarptı: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 EH 497 plakalı kamyonet bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak refüje çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, kazayla ilgili araştırmanın yapıldığı bildirildi.iha