Van'da trafik kazası: 7 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

ASAYİŞ 30.07.2021, 09:17
Van'da trafik kazası: 7 yaralı

Kaza, Erciş ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 AAB 976 plakalı hafif ticari araç ile 34 TG 4369 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, araçların kaldırılmasıyla yolu tekrar trafiğe açtı.

Kaynak: İHA

#Vanda trafik kazası: 7 yaralı
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