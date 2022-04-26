Van'da trafik kazası: 4 yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Van-Ağrı karayolu üzerindeki Müftüoğlu Kavşağı'nda 65 DF 242 plakalı Ford transit araç ile 24 EN 854 plakalı Citroen binek aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, trafiğe kapanan yoldaki kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, araçların kaldırılmasıyla yolu tekrar trafiğe açtı.
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