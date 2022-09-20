Van'da töre cinayetinden 25 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalandı!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalamalı şahıslara yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Töre saikiyle öldürme suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilen B.H. (42) isimli şahıs, 19 Eylül 2022 günü planlı yürütülen çalışmalar neticesinde Çaldıran ilçesinde yakalandı.

JASAT ekiplerince şahıs, aynı gün Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş olup 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğundan Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi” denildi.İHA