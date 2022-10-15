Van'da "torbacı" operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde 7-13 Ekim 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 47,09 gram metamfetamin, 50,89 gram eroin, 23,22 gram esrar, 2,5 gram sentetik kannabinoid, 177,79 gram afyon sakızı, 1547 adet ecstasy, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 8 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçlarından, 10 şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan olmak üzere toplam 18 şahsa yasal işlem yapıldı” denildi.iha