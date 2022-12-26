Van'da toplam 72 yıl hapis cezası bulunan 33 şahıstan 19’u tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

19-25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 72 yıl hapis cezası bulunan 33 şahıs yakalanmış, 19 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 30 kilogram yanmış bakır kablo, 1 adet üç tekerlekli motor, çok sayıda medikal malzeme ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Hırsızlık suçuna karışan 22 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 13 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 13 adet fişek ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 6 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 23 adet fişek ele geçirildi. Devriye Ekipler Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda; 14 aranan şahıs yakalanmış, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi” denildi