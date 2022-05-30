Van'da termal dron destekli operasyonda 15 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Termal dron destekli operasyonda yapılan arazi aramalarında, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 15 Afganistan uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin yakalanış anı ise dron görüntülerine yansıdı. (DHA)