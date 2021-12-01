Van'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde daha önce husumetli olan 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 13.30 civarında meydana geldi. İddiaya göre 20 kişilik bir grup daha önce husumet yaşadıkları A.B'ye ait kahvehaneye geldi. Kahvehanenin önünde kısa bir tartışmadan sonra 20 kişilik grup ile 2-3 kişi arasıdnda kavga çıktı.
Kahvehane içinde bulunanların müdahale etmesi ile grup ara sokaklara kaçtı.
Olayda kahvehane sahibi A.B ve 2 oğlu yaralandı. Saldırıya uğrayanların yakınları ise kavgaya engel olmayan ve sadece izlemekle yetinen esnafa ve görgü tanıklarına tepki gösterdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Ambulans yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri de olay ilgili soruşturma başlattı.
kaynak:şehrivan
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