Van'da taş ocağından malzeme çalan şüpheli tutuklandı
Van'ın Başkale ilçesinde taş ocağından malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Gürpınar-Başkale kara yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada, taş ocağından çalındığı tespit edilen 400 bin lira değerinde çeşitli malzemeler ele geçirildi, A.H. gözaltına alındı.
Ele geçirilen malzemeler, taş ocağının sahibine teslim edildi.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.AA
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