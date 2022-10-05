Van'da tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında kovaladı

Van’ın en kalabalık noktasında tartıştığı sürücüyü silahla kovalayan şahsın ateş etmesi büyük korkuya neden oldu.

ASAYİŞ 05.10.2022, 09:09
Van'da tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında kovaladı

Alınan bilgilere göre olay, kentin en işlek noktası olan Maraş Caddesi üzerindeki Numune Ekmek Fabrikası karşısında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı trafikte tartıştıkları belirlenen iki kişi arasında yaşanan silahlı kovalamaca yürekleri ağızlara getirdi.

Elindeki tabancayla yaklaştığı aracın sürücüsünü tehdit eden şahıs bir el de ateş açtı. Tabancayla ateş edilmesi sonucu caddedekiler büyük korku yaşarken, kaçan sürücüyü bir süre kovalayan şahıs ise polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alındı.
Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.iha

Yorumlar (3)
Van 3 saat önce
Yazık oldu vana göç aldığından beri huzuru kalmadı bu kadim memleketin yazık ki ne yazık ne ahlak ne ticaret kaldı nede hoş görü kimse kimseye güvenmez oldu tam tersi iken şimdi o eski sağdan soldan göç almadığı günleri özlüyoruz canlılar olarak inşAllah tez zamanda bir tanemiz kalmaz
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Seso 3 saat önce
Malesef hiç birimizin can güvenliği yok herkes silahla geziyor
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halk adına 3 saat önce
bırakırlar hemde hemen
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