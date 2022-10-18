Van'da tandır evinde çıkan yangın hasara neden oldu

Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında tandır evi, garaj ve depo kullanılamaz hale geldi.

ASAYİŞ 18.10.2022, 12:48
Van'da tandır evinde çıkan yangın hasara neden oldu

İlçenin Gültepe Mahallesinde Maruf Vergili'ye ait tandır evinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişiğindeki garaj ve depoya sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevredeki evlere sıçramasını önledi.

Yangında tandır evi, garaj ve depo kullanılamaz hale geldi. AA

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