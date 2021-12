Van'da şüpheli ölüm: 17 yaşındaki genç

Van'ın Özalp ilçesinde 17 yaşlarında olan C. C. adlı çocuk şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Olay sabah saatlerinde Özalp ilçesinde yaşayan aile evlerinin ahır bölümünde C. C.'nin cenazesi ile karşılaştı. Aile bireylerinin sağlık ekipleri ve jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri C. C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi, Van Dursun Odabaşı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

vanekpres