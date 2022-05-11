Van'da sulama kanalına düşen 7 hayvandan 4’ü telef oldu

Olay, ilçenin Yukarı Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İhsan Beyazso isimli vatandaşa ait 7 adet büyükbaş hayvan, DSİ kanalına düştü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği olayda akıntıya kapılan hayvanlardan 4’ü telef olurken bir tanesi ise kesilmek zorunda kaldı. Hayvanlardan sağ kalan 2'si ise sahibine teslim edildi.