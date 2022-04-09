Van'da son 3 ayda kaç organizatör yakalandı! Van Valiliği açıkladı!

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca 01 Ocak-31 Mart 2022 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi maksadıyla hem havadan hem de karadan Jandarma ekiplerince birçok operasyon faaliyeti icra edilmiştir.

İnsansız Hava Araçları (İHA) destekli yapılan operasyonlarda 01 Ocak 2022-31 Mart 2022 tarihleri arasında Göçmen Kaçakçılığı yapan 355 organizatör yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır.

Yakalanan organizatörlerin 87’si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca Göçmen Kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen 191 araca el konulmuş olup, adli işlemler devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.