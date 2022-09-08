Van'da sokak köpeklerinin korkutan kavgası

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde araçları ile seyir halinde giden vatandaşlar, sokak köpeklerinin kavga ettiğini gördü. 10 sokak köpeği, mesken tuttukları bölgeye giren başka bir sokak köpeğine saldırdı.

Yaklaşık 5 dakika boyunca devam eden kavgaya vatandaşlar müdahale etti. Kavgayı ayırmayı başaran vatandaşlar, yaralı köpeğin kaçmasını da sağladı. Ağır yaralanan köpek gözden kaybolurken, vatandaşlar olayın şokunu uzun bir süre atlatamadı. Kavgaya müdahale eden vatandaşlardan Rıdvan Gül, "Araçla seyir halindeyken bir anda köpeklerin kavga ettiğini gördüm. Arabayla yaklaşarak korna çaldım fakat ayrılmadılar. Arabada bulunan arkadaşlarımla beraber arabadan indik. Çevreden gelen vatandaşlarla birlikte kavgayı ayırdık. Köpeği kanlar içerisinde görünce içim parçalandı. Kavgayı ayırdıktan sonra köpek kaçtı göremedik" dedi.İHA