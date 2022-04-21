Van'da sokak köpekleri bir çocuğu yaraladı
Van'ın İpekyolu İlçesi'nde sokak köpekleri 15 yaşındaki Kadir Avcı isimli bir çocuğu yaraladı. İkinisan Caddesi üzerindeki bir parkta meydana gelen olay sonrası, yaralı çocuğun dört doz aşı olmasına karar verildi.
Van'ın çeşitli bölgelerinde zaman zaman köpek saldırıları gündem oluyor. Özellikle tek kişilere saldıran köpekler, çocuklu aileleri de tedirgin ediyor. Son olarak Van'ın İpekyolu İlçesi İkinisan Caddesi üzerinde Doğa Koleji karşısındaki parkta sokak köpekleri bir çocuğu yaraladı. Okula gitmek için evinden çıkan 15 yaşındaki Kadir Avcı adlı çocuk beş köpeğin saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli bölgelerinden ısırılan Kadir Avcı hastanede tedavi edildi. Doktorlar yaralı çocuğun dört doz kuduz aşısı olması gerektiğini belirtti. Olayda yaralanan çocuğun yakınları ise bir daha bir tür olayların yaşanmaması için belediyelerin de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.
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