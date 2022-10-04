Van'da silahlı çatışma: 1 yaralı!

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı.

ASAYİŞ 04.10.2022, 09:41 04.10.2022, 09:49
Van'da silahlı çatışma: 1 yaralı!

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nde yaşanan gerginlik sonrası silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada bir kişi yaralanırken, bölgeye zırhlı araçlar eşliğinde çok sayıda polis sevk edildi. polis bölgeye ablukaya alırken, yaralı kişi olay yerinde bekletiliyor.

Serhatnews

Yorumlar (1)
Yerli 2 saat önce
İpi sapı kopuk dolu memleket .!!!!
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