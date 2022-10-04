Van'da silahlı çatışma: 1 yaralı!
Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nde yaşanan gerginlik sonrası silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada bir kişi yaralanırken, bölgeye zırhlı araçlar eşliğinde çok sayıda polis sevk edildi. polis bölgeye ablukaya alırken, yaralı kişi olay yerinde bekletiliyor.
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