Van'da silahlı çatışma! 1 Asker şehit oldu

Van Valiliği, Çatak ilçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

ASAYİŞ 14.10.2022, 08:32 14.10.2022, 08:39
Van'da silahlı çatışma! 1 Asker şehit oldu

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak; Çatak ilçesi Büyükağaç Mahallesi Övecek kırsalında başlatılan Ş.J.Hv.Tek.Asb.Kd.Çvş. Cem Akdoğan operasyonu çerçevesinde Karataş Çukurları mevkiinde teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada Elbistanlı uzman çavuş Kürşat Sert (30) şehit oldu. Şehit Sert'in acı haberi Elbistan ilçesi merkezinde oturan aileye, Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz ve görevliler tarafından verildi. Acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.iha

Yorumlar (3)
Tuşbalı 4 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
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ebubekir dayan 3 saat önce
cenabi Allah gani gani rahmet etsin.....it sürüsünede lanet olsun
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vanlı 2 saat önce
teröre lanet olsun Allah şehidimize rahmet eylesin
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