Van'da silah ve ilaç ele geçirildi
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve ilaç ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca 5 ayrı adreste ve arazide arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramalarda 32 adet havalı tüfek, 16 adet metal dedektörü ve aparatları, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı ve aparatları, 1 milyon 377 bin adet tıbbi tedavide kullanılan ilaç ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.iha
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