Van'da sahte pasaportlu 8 Afgan yakalandı
Van'ın Başkale ilçesinde sahte pasaportla yurda giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 8 göçmen yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Van-Hakkari karayolu üzerindeki Çamlık Jandarma Karakolu Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine durdurulan iki ayrı takside arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, yurda sahte pasaport ile girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 8 göçmen yakalandı. Gözaltına alınan Afganistan uyruklu 8 göçmen, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.iha
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