Van'da Sahte dekontu fark edince dolandırılmaktan kurtuldu!

İpekyolu ilçesinde yaşayan Kayaalp, bir süre önce otomobilini 660 bin lira karşılığında satmak için bir internet sitesine ilan verdi.

Bunun üzerine Kayaalp'i arayan ve İzmir'de petrol sektöründe çalıştığını söyleyen V.K, araca talip olduğunu belirterek 500 lira kaparo gönderdi ve ilanı siteden kaldırmasını istedi.

İlanı kaldıran ancak bir süre sonra V.K'nin aynı internet sitesinde aracı 500 bin liraya satışa çıkarıldığını fark eden Kayaalp, durumu sorunca "Babam araba almak için 500 bin liraya kadar limit verdi. Ben de arabanızı bu şekilde ilana koyarak babama gösterdim." yanıtını aldı.

Tüm süreçlerin ardından aracın kaydını vermek için notere giden Kayaalp, ilk imzayı attıktan sonra kendisine aracın parasının yatırıldığına ilişkin gönderilen banka dekontunun sahte olduğunu fark edince satışı durdurdu ve polise haber verdi.

Dolandırıcının, aracını 500 bin liraya Adana'daki bir polis memuruna satmaya çalıştığını öğrenen Kayaalp, polis merkezinde ifade vererek kendisini dolandırmaya çalışan kişiden şikayetçi oldu.

"Başkalarının başı yanmasın"

Dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu belirten Kayaalp, AA muhabirine, 2 gün önce kendisini arayan V.K. ile 660 bin lira karşılığında anlaştığını söyledi.

Aracı oto sanayide V.K'nin yönlendirdiği kişiye gösterdiğini dile getiren Kayaalp, başından geçen olayı şöyle anlattı:

"Arayan kişi, 'Babamın arkadaşı sanayide, aracı ona göster. Sıkıntı çıkmazsa alacağız' dedi. Gitmeden önce de rakamı söylememem gerektiği konusunda beni tembihledi. Ben de kimseye bir şey demedim. Bu arada Adana'dan bir polis memuru dolandırıcının ilana çıkardığı arabamı 500 bin liraya almış. Sanayideki kişinin de onun arkadaşı olduğunu sonradan öğrendim. Dolandırıcı ikimizi birden yönlendiriyor. Birlikte arabanın kaydını vermek üzere notere gittik. Son anda dikkat ettim. Bana dekont göndermiş. Sahte olduğunu anlayınca yanımdaki kişiye arkadaşını arayarak gönderdiği paraya bloke koydurmasını, dolandırıldığımızı söyledim. O da arkadaşını arayıp bloke koydurdu. Ben de az kalsın kaydı verecektim. Para görmeden satışı vermeyeceğimi söyledim. Sanırım polis memuru parasını kurtardı. Ben de dolandırılmaktan son anda kurtuldum."

Herkesin dikkatli olması gerektiğini belirten Kayaalp, "Bizim başımız yanacaktı, başkasının yanmasın. Çok profesyonel şekilde bir oyun yaptılar. Bu nedenle aracını böyle uzaktan satanlar paralarını almadan kaydını vermesinler." dedi.AA