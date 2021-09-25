Van'da Resmi araçla göçmen kaçakçılığı
Van'ın Muradiye ilçesinde, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olduğu iddia edilen bir minibüste 15 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Karahan Mahallesi'nde sabaha karşı devriye gezen jandarma ekipleri, sürücülüğünü M.A.’nın (il sağlık müdürlüğünde şoför) yaptığı il sağlık müdürlüğüne ait minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
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