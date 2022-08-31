Van'da Polis araç sürücülerine ceza yağdırdı: 11 araç trafikten men edildi!

Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi.

ASAYİŞ 31.08.2022, 15:05 31.08.2022, 15:08
Van'da Polis araç sürücülerine ceza yağdırdı: 11 araç trafikten men edildi!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 23-29 Ağustos'ta kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı, uygulamalar sırasında 370 aracı kontrol etti.

Denetimlerde, 134 araç veya sürücüsüne yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi. AA

Yorumlar (3)
VATANDAŞ 4 saat önce
ALLAH RAZI OLSUN
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Cemil Vanlı 4 saat önce
Bir iki gece Alipaşa Suvaroğlu caddesinde gizli denetim yapılsın gece 1 de 2 de son ses gezen gereksizleri de men edin.
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Bayindir 3 saat önce
Bazi araclar genellikle minibus, kamyonet veya kamyon oluyorlar. Gece arka stop lambalari yaniyor ayrica adeta komurle calisir gibiler. Bu tur araclar nasil muayeden gecer anlasilmis degil.. Ayrica sagdan ilerleyen ve hic sinyal kullanmayan saygisizlarida eklemek gerekir..
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