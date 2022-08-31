Van'da Polis araç sürücülerine ceza yağdırdı: 11 araç trafikten men edildi!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 23-29 Ağustos'ta kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı, uygulamalar sırasında 370 aracı kontrol etti.

Denetimlerde, 134 araç veya sürücüsüne yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi. AA