Van'da Park halindeki kamyonet yandı
Van’ın İpekyolu ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın haddi hasara yol açtı.
Alınan bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi Gazi Osman 15. Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki 65 AH 302 plakalı connect marka araç, elektrik kontağından çıkan yangından dolayı hasar gördü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.iha
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